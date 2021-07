Kena: Bridge of Spirits, mince, la date de sortie est de nouveau reportée, mais pas de beaucoup

Révélé en même temps que la PlayStation 5, Kena: Bridge of Spirits est attendu par beaucoup de monde, même s'il s'agira du premier jeu d'Ember Lab. D'abord prévu pour 2020, il avait été reporté à cette année, et sa date de sortie était depuis quelque temps calée au 24 août 2021. Malheureusement, il va encore falloir être un peu plus patient...

Le studio vient d'officialiser un nouveau report du titre, mais seulement de quelques semaines : sa nouvelle date de sortie est fixée au 21 septembre 2021 sur PC, PS4 et PS5, le temps de régler les derniers détails côté qualité.

Nous avons pris la difficile décision de retarder la sortie de Kena jusqu'au 21 septembre pour peaufiner le jeu sur toutes les plateformes. L'équipe a travaillé extrêmement dur et nous pensons que le temps supplémentaire est essentiel pour assurer la meilleure expérience possible. Nous savons que beaucoup d'entre vous sont impatients de jouer et nous apprécions votre patience alors que l'équipe continue de travailler pour fournir la meilleure version de Kena. Merci pour votre soutien incroyable !

Un mal pour un bien, qui ne devrait pas trop déranger les joueurs. Kena: Bridge of Spirits peut d'ores et déjà être précommandé pour 39,99 € sur l'Epic Games Store et le PlayStation Store : vous pouvez d'ailleurs préparer le terrain en achetant une carte PSN d'une valeur de 40 € si besoin.



Lire aussi : Kena: Bridge of Spirits, un nouvel aperçu enchanteur au Tribeca Games Spotlight