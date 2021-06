Kena: Bridge of Spirits, un nouvel aperçu enchanteur au Tribeca Games Spotlight

Cela fait un an jour pour jour que Sony Interactive Entertainment et Ember Lab ont dévoilé Kena: Bridge of Spirits, un jeu d'aventure à l'animation léchée attendu sur PS5, PS4 et PC via l'Epic Games Store. Les occasions de voir le jeu tourner ont finalement été assez rares depuis, la dernière remontant carrément au Future Games Show de mars dernier avec du gameplay. Nous avions rendez-vous au Tribeca Games Spotlight pour le revoir, et ce fut assez léger.

En plus de quelques commentaires des frères Mike et Josh Grier revenant sur certains aspects de la création du jeu, dont la bande-son avec un court passage making of nous montrant l'orchestre des plus singuliers, ce sont quelques passages de gameplay et cinématiques auxquels nous avons eu droit. Tir à l'arc, résolution d'énigmes ou de situations (pour faire pousser des fleurs ou remettre une statue d'aplomb) à l'aide des adorables Rots qui aideront Kena tout au long de l'aventure, déplacements de fleur en fleur grâce aux pouvoirs de son bâton à la manière d'un grappin et aperçu d'un boss, voilà ce que nous retenons de cet aperçu.

La date de sortie de Kena: Bridge of Spirits est pour rappel fixée au 24 août prochain.