Kena: Bridge of Spirits émerveille encore avec un trailer de gameplay, une date de sortie lointaine officialisée

Kena: Bridge of Spirits a beau ne pas être développé par un membre des PlayStation Studios, son apparition avait fait sensation lors de la révélation de la PS5 en juin dernier. Un temps prévu pour la fin d'année 2020 sur cette plateforme, PS4 et PC, il se fait depuis attendre, et c'est donc avec grand intérêt que nous l'avons retrouvé au State of Play de ce soir.

Et c'est avec une bande-annonce sensationnelle parsemée de gameplay que le titre a été montré. Entre son univers féérique et ses combats rappelant les jeux d'action et d'aventure passés, la production indépendante n'aura rien à envier à certains AAA, en tout cas sur le papier. Une petite pépite à surveiller ?

Dernièrement, Kena était prévu pour mars 2021 : malheureusement, il faudra être bien plus patient que cela, car sa date de sortie vient d'être planifiée pour le 24 août 2021...

Lire aussi : Kena: Bridge of Spirits, prix, durée de vie, linéarité, avantages de la PS5, le plein d'infos et images grâce à Game Informer