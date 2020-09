Kena: Bridge of Spirits, prix, durée de vie, linéarité, avantages de la PS5, le plein d'infos et images grâce à Game Informer

S'il n'était pas forcément le jeu le plus technique de la conférence Le Futur du Jeu Vidéo de la PS5, Kena: Bridge of Spirits et son charme de jeu d'action-aventure rétro ont intrigué plus d'un joueur. C'est donc avec intérêt que nous accueillons un dossier de 14 pages dans le dernier Game Informer, dont une partie vient d'être publiée en ligne sur le site du magazine. Ember Lab s'est notamment prêté au jeu des questions-réponses pour nous en apprendre bien plus sur le jeu et son univers.

Il nous contera donc l'histoire de Kena (prononcez « KAY-nuh »), une guide spirituelle qui a le don d'amener les esprits vers une fin apaisée. Les personnes ayant des problèmes non résolus sur la surface terrestre de cette planète anonyme aux inspirations orientales causent en effet des troubles aux vivants, et Kena doit les aider à mettre fin à leurs maux pour rejoindre l'au-delà. Comme dans Ghost Whisperer, en gros.

Sur sa route, elle va aussi croiser et collecter les Rot, des créatures mignonnes qui pourrissent la nature malgré elles, et qui vont pouvoir l'aider à explorer son univers. Ils peuvent par exemple restaurer temporairement un pont, distraire nos adversaires ou insuffler de l'énergie dans nos attaques, mais pas combattre directement. Ça, c'est le rôle de notre héroïne, dotée d'attaques standards, lourdes et chargées, et capable de créer un bouclier d'énergie pour se défendre ou d'étourdir ses ennemis pour mieux les battre. La difficulté sera paramétrable et attendez-vous à un vrai défi dans la configuration la plus élevée, mais le studio veut tout de même faire « un jeu que les familles peuvent apprécier ensemble ».



Ember Lab, qui est connu pour avoir réalisé un fan film Majora's Mask, ne cache pas son inspiration venue des The Legend of Zelda en 3D, mais le titre ne sera pas en monde ouvert pour autant. Nous agirons depuis un village servant de hub pour visiter différentes régions connectées, mais leur exploration est plutôt linéaire, avec tout de même des secrets et recoins cachés le long du chemin. Il n'y aura pas de microtransaction pour ce jeu solo, ni personnalisation esthétique, à l'exception de chapeaux à acheter contre des gemmes pour les Rot. Côté durée de vie, rien de précis pour le moment, mais les développeurs prévoient une aventure qui peut « confortablement se finir en un week-end ». Le prix s'en ressentira, et ne sera pas de 60 $/69 €. Et comme prévu, l'upgrade next-gen de la PS4 vers la PS5 sera gratuite.

Pour le côté technique, Kera sera doublée par une actrice encore non connue, mais qui sera aussi chanteuse sur plusieurs morceaux de l'OST. Un mode Photo est à l'étude, mais rien n'est confirmé pour le moment. Et le jeu est développé sous Unreal Engine 4, mais ça, nous le savions déjà.

Dernier point, et non des moindres : Ember Lab a expliqué les spécificités de la version PS5, qu'a pu expérimenter Game Informer à l'occasion d'une démo. La plus marquante sera le fait qu'une centaine de Rot pourront être collectés, et l'intégralité pourra potentiellement apparaître à l'écran sur PS5. Sur PS4, ce ne sera pas le cas, mais cela n'enlèvera rien à l'efficacité de nos créatures en soutien lors des combats ou lors de l'exploration. Mieux, le lancement d'une partie depuis l'écran principal pourra se faire en 2 secondes grâce aux temps de chargement rapides de la next-gen.

« Ils ont tout mis en place où vous pouvez faire la transition rapidement, et c'est très agréable, mais franchement, il n'y a même pas le temps de jouer l'animation. Le jeu se charge si vite », déclare Josh Grier, directeur des opérations chez Ember Lab. «Nous avons été en développement sur PS4 pendant la majeure partie du projet, et le pousser et obtenir les performances que nous voulions en tirer était un cauchemar. Mais après avoir fait tout cela, quand nous nous sommes tournés sur PS5, c'était cool, parce que nous avions une bonne base de référence et ensuite nous pouvions simplement ajouter ce que nous voulions et profiter du jus supplémentaire. »

Graphiquement, attendez-vous à plus de détails esthétiques comme des feuillages plus fleuris sur PS5. Et la DualSense sera bien évidemment mise à contribution, avec les gâchettes adaptatives pour tirer à l'arc par exemple, ou des retours haptiques nous faisant ressentir l'énergie des Rot dans les paumes. Kena: Bridge of Spirits n'a pas encore de date de sortie, mais il est prévu pour « dans quelques mois » sur PS5 (console prochainement disponible en précommande sur Amazon), PS4 et PC via l'Epic Games Store.