Kena: Bridge of Spirits, un jeu d'action et d'aventure féérique dévoilé en vidéo

Le studio indépendant Ember Lab a dévoilé cette nuit son nouveau jeu, Kena: Bridge of Spirits, qui nous emmènera dans des contrées féériques. Le titre mélangera action, aventure et scénario, avec une grosse inspiration du cinéma d'animation et une première bande-annonce est à admirer juste ici :

Kena: Bridge of Spirits mélangera ainsi l'exploration et les combats, le but est de réunir les Rot, de petits esprits accompagnateurs qui peuvent interagir avec l'environnement. C'est beau et tout mignon, mais le jeu reste encore mystérieux, heureusement, Ember Lab promet de nous en redire davantage prochainement.

Kena: Bridge of Spirits n'a pas encore de date de sortie, il est attendu sur PlayStation 5, mais également sur PC, l'exclusivité console n'est que temporaire comme l'indique la fin de la bande-annonce.