Kena: Bridge of Spirits annoncé sur Xbox avec une adorable édition Premium

Les exclusivités ne veulent plus dire grand-chose, Microsoft a annoncé qu'il allait sortir de plus en plus de jeux sur les PlayStation, des consoles concurrentes à ses Xbox, tandis que des exclusivités PlayStation arrivent sur Xbox. Après un bruit de couloir lancé par l'ESRB, Ember Lab confirme aujourd'hui ce que de nombreux joueurs espéraient : Kena: Bridge of Spirits va sortir sur Xbox.

Lancé en septembre 2021 sur PlayStation 4, PS5 et PC, Kena: Bridge of Spirits va s'inviter cet été sur Xbox Series X|S et Xbox One. L'annonce a été faite au travers d'une très courte vidéo montrant les Rots ouvrir un coffre avec de nouveaux chapeaux, mais c'est le distributeur Maximum Entertainment qui apporte davantage de précisions. Kena: Bridge of Spirits va avoir droit à une édition physique sur Xbox Series X et Xbox One, une Premium Edition qui inclura :

La bande originale numérique officielle ;

L'apparence de Rot doré ;

Un bâton de Kena unique ;

Une page d'autocollants exclusifs à la version physique ;

Des chapeaux de pirates, excluvité Xbox.

La date de sortie de Kena: Bridge of Spirits est fixée au 15 août 2024 sur Xbox One et Xbox Series X|S, la version physique sera disponible le lendemain. Vous pouvez retrouver la Xbox Series X à partir de 479 € sur Amazon, Cdiscount et Fnac.