Kena: Bridge of Spirits, les premières notes de la presse anglophone

Étant donné qu'il s'agit du premier jeu d'Ember Lab, il était difficile de savoir ce que vaudrait Kena: Bridge of Spirits. Le titre avec une jeune guide d'esprits dans un univers charmant rempli de petits Rots aux capacités variées a pourtant attiré l'œil de nombreux curieux, grâce à son univers et son gameplay séduisants. Il sort aujourd'hui même sur PS4, PS5 et PC après un léger report, et les premières critiques de la presse viennent de tomber.

Réjouissez-vous, l'accueil est pour le moment très chaleureux, avec une très belle moyenne de 85/100 sur Metacritic ! Porté par des animations et un monde vibrant dignes de la nouvelle génération de consoles, il propose visiblement un système de jeu entre action et exploration qui évolue assez pour certains, même si sa simplicité et son manque de profondeur assez fréquent pour un premier jeu en ont échaudé d'autres. La finalité de l'histoire est jugée comme oubliable par plusieurs journalistes, mais le voyage pour y arriver serait bien plus mémorable : des comparaisons avec The Legend of Zelda, Ôkami ou même les films de Pixar sont dressées, preuves que le pari est réussi.

