Marvel's Guardians of the Galaxy : les notes de la presse anglophone

Demain sortira Marvel's Guardians of the Galaxy, nouveau jeu d'Eidos Montréal et Square Enix mettant en scène les Gardiens de la Galaxy, héros de comics Marvel. En attendant de pouvoir lancer le jeu sur ordinateurs et consoles de salon dans les prochaines heures, la presse anglophone livre son verdict.

Et il est globalement positif, les testeurs soulignent l'écriture des personnages et leurs interprétations par les comédiens, le système de choix de dialogue, le scénario intéressant et la bande originale. Le gameplay des combats divise, jugé parfois complet, mais aussi brouillon, tandis que l'aventure est bien trop linéaire.

La date de sortie de Marvel's Guardians of the Galaxy est fixée au 26 octobre 2021 sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et même Nintendo Switch en Cloud Version. Vous pouvez acheter le jeu à 49,99 € sur Amazon.