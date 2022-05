Square Enix : Marvel's Avengers et Guardians of the Galaxy auraient fait perdre 200 millions de dollars, Outriders toujours pas rentable

En début de semaine, nous apprenions que Square Enix cédait ses studios Crystal Dynamics, Eidos Montréal et Square Enix Montréal à Embracer Group, contre 300 millions de dollars, permettant à l'ogre suédois de rajouter à son catalogue des licences comme Tomb Raider, Deus Ex et Thief.

La somme semble dérisoire compte tenu des franchises, et pourtant, Square Enix avait visiblement besoin d'obtenir rapidement du cash, la faute à deux jeux qui lui ont côté très cher. D'après l'analyste David Gibson, Square Enix aurait perdu 200 millions de dollars à cause des échecs de Marvel's Avengers et Marvel's Guardians of the Galaxy. Le premier n'a pas séduit à cause de son contenu, le second a souffert de la mauvaise publicité du premier, et l'éditeur a ainsi perdu gros en deux ans.

Un autre jeu édité par Square Enix n'a pas rencontré le succès escompté, Outriders, le looter shooter développé par People Can Fly. L'année dernière, nous apprenions que le développeur n'a pas touché les royalties promises lorsque Outriders devenait rentable. Eh bien, dans son dernier bilan financier, People Can Fly annonce qu'il n'a toujours rien reçu, Outriders n'a donc rapporté aucun centime aux studios en 2021. Et même sur le long temps, le développeur n'y croit plus :

Le groupe n'a reçu aucunes royalties de l'éditeur pour la période allant jusqu'au 31 décembre 2021, ce qui signifie qu'à la date de clôture, le produit net de la vente d'Outriders était insuffisant pour récupérer les coûts et dépenses encourus par l'éditeur pour développer, distribuer et promouvoir le titre. Rien ne garantit que le produit net de la vente d'Outriders au cours des périodes futures sera suffisant pour permettre à l'éditeur de recouvrer les coûts encourus et de verser des redevances au groupe.

Coup dur pour les studios, qui comptaient faire d'Outriders une licence et qui continuent de s'occuper de leur jeu avec des mises à jour, dont l'extension Worldslayer qui arrivera le mois prochain. Malgré cet échec évident, Square Enix a conservé la licence, pour deux raisons possibles : il compte redresser la barre, ou il sait très bien qu'elle ne vaut pas un rond. Il n'a cependant eu aucun mal à se séparer de Tomb Raider, qui compte 88 millions de copies vendues, rien qu'avec les opus majeurs. Vous pouvez retrouver les jeux avec Lara Croft en promotion sur Gamesplanet.