Marvel's Avengers fait perdre plus de 40 millions d'euros à Square Enix

Marvel's Avengers est sorti le 4 septembre dernier, et il a bien eu du mal à séduire les critiques comme les joueurs, avec une moyenne de 67/100 et 5,1/10 sur Metacritic. Le jeu game as a service proposant de contrôler les super-héros de Marvel doit perdurer pendant plusieurs années et a été co-développé par Crystal Dynamics (Tomb Raider) et Eidos Montréal (Deus Ex), mais il a fait un bide.

Dans son dernier bilan financier, l'éditeur Square Enix dévoile que son secteur dédié aux jeux vidéo HD (en opposition aux jeux mobiles) accuse une perte de cinq millions de yens, soit un peu plus de 40 millions d'euros. La faute essentiellement à Marvel's Avengers, qui a été développé pendant de longues années, a été reporté de plusieurs mois et a coûté cher en promotion, pour des ventes en deçà des attentes des studios.

Square Enix ne dévoile officiellement aucun chiffre de ventes. L'analyste David Gibson indique cependant que Marvel's Avengers aurait coûté entre 170 et 190 millions de dollars, promotion incluse, avec des ventes à 60 % en dessous des attentes de l'éditeur. Marvel's Avengers se serait selon lui écoulé à moins de trois millions d'exemplaires, et déplore d'ailleurs le maintien en l'état du jeu après une bêta très critiquée. Heureusement, Square Enix compte se refaire, il continue de cartonner avec le MMORPG Final Fantasy XIV et Final Fantasy VII Remake. L'éditeur publiera en février prochain Outriders, en espérant que le titre de People Can Fly fasse mieux que Marvel's Avengers, vendu 49,99 € sur Amazon.fr et qui arrivera l'année prochaine sur PlayStation 5 et Xbox Series X et S.