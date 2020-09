Marvel's Avengers : les notes de la presse anglophone

C'est cette semaine qu'est sorti Marvel's Avengers, le jeu vidéo de super-héros en live service de Square Enix, Crystal Dynamics et Eidos Montréal. Forcément, tester un tel jeu doté d'une campagne et de nombreuses missions coopératives demande du temps, et il faudra certainement un peu de recul pour apprécier son évolution au fil des semaines, mais de premiers sites spécialisés ont déjà noté le projet.

Et les avis sont assez mitigés, malgré une moyenne correcte de 72/100 sur Metacritic. Beaucoup soulignent son aventure en solo spectaculaire, un contenu ambitieux, ou des qualités visuelles et sonores remarquables. Le bât commence à blesser avec le gameplay, jugé pas toujours très fun et vite, voire très vite répétitif. Le système d'amélioration déjà pensé pour le long terme serait aussi complexe à appréhender, et pourrait décourager certains joueurs de chasser le loot et les améliorations à gogo.

