Marvel's Avengers : une date pour du gameplay en coop, des trailers et plus encore

Depuis son report de mai à la rentrée, Marvel's Avengers fait profil bas. Il n'a en réalité plus réalisé d'apparition médiatique depuis cette fâcheuse annonce, alors que beaucoup de fans espéraient en voir plus sur le projet. Et il y a à priori de quoi, à en croire ses mécaniques de jeu lorgnant sur le live service et ses Succès en fuite qui ont révélé quelques fonctionnalités encore secrètes.

Square Enix, Crystal Dynamics et Eidos Montréal prévoyaient en réalité un retour en force, mais il faudra être encore un peu patient. Nous avons rendez-vous le mercredi 24 juin 2020 pour un stream spécial baptisé War Table, lors duquel les développeurs nous en diront plus sur les possibilités de Marvel's Avengers. Pour l'heure exacte, il faudra repasser.

Une bande-annonce pour l'évènement a été dévoilée, et elle tease déjà la présentation de gameplay en coopération, de bandes-annonces et de missions scénarisées. Cela veut aussi sûrement dire qu'il ne faudra pas espérer de nouvelles informations sur Marvel's Avengers avant cette date. Tout s'enchaînera assez vite pour lui derrière : il est prévu sur PC, PS4 et Xbox One pour le 4 septembre 2020.

Lire aussi : Marvel's Avengers, trailer survolté, édition Deluxe, collector Earth Mightiest onéreux, bonus de précommande et jaquette, la totale