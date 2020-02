Marvel's Avengers, trailer survolté, édition Deluxe, collector Earth Mightiest onéreux, bonus de précommande et jaquette, la totale

L'histoire des Avengers va être totalement revisitée par Eidos Montréal et Crystal Dynamics cette année, devenant obligatoirement une curiosité à côté de laquelle il sera difficile de passer.

Marvel's Avengers nous fera suivre Kamala Khan, la jeune fille qui va devenir Ms. Marvel, elle qui veut réunir les super-héros séparés depuis plusieurs années suite aux évènements du A-Day. Ses rencontres nous amèneront à retrouver et incarner Iron Man, Hulk, Captain America, Thor et la Veuve Noire, et ils sont tous à l'honneur d'une courte bande-annonce avec quelques scènes de gameplay inédites, qui annonce surtout l'ouverture des précommandes.

Nous apprenons ici que toute réservation débloquera un pack de tenues Héritage Marvel, une plaque d'identification exclusive, une emote Parle à ma Main, un accès à la bêta et un thème dynamique sur PS4. Mieux, deux éditions spéciales ont été confirmées. La Deluxe à 79,99 € avec une sélection de tenues métalliques et dorées Obsidienne pour les six personnages, mais aussi six plaques d'identification dans le même ton, un accès anticipé de trois jours sur la sortie classique et, pour les acheteurs de la version physique, un mois d'abonnement à Marvel Unlimited, le service de comics en ligne. L'édition numérique sur le PlayStation Store propose au passage, de manière exclusive, une plaque d'identification Ms. Marvel et 1 000 crédits utilisables pour personnaliser les super-héros.

Pour les amateurs de collector, l'édition Earth Mightiest à 199,99 € ajoute un steelbook, une statuette de Captain America de 30 cm, une figurine bobblehead de Hulk, un porte-clés Mjolnir, une boucle de ceinture Veuve Noire, un plan de l'armure d'Iron Man, le pin's honorifique de Kamala Khan’ et une photo de groupe ! De bonnes nouvelles pour les fans qui peuvent désormais se projeter, et attendre patiemment la date de sortie récemment repoussée au 4 septembre 2020 sur PC, PS4 et Xbox One. D'ailleurs, l'illustration principale que vous verrez sur la jaquette physique comme numérique a été dévoilée au passage.

