SPOILERS sur Marvel's Avengers : le grand méchant et d'autres super-héros confirmés par une fuite des Succès

Il n'est pas rare que les sites spécialisés dans les Trophées et Succès dévoilent la liste des défis à compléter pour les remporter en amont de la sortie d'un jeu, à priori en récupérant directement les données à la source, dans l'écosystème des consoles. Il est cependant moins commun que cette liste fuite près de sept mois avant le lancement d'un titre.

C'est ce qui vient d'arriver pour Marvel's Avengers, alors qu'Exophase a mis la main sur les noms et descriptifs des différents Succès à glaner sur Xbox One, y compris les cachés. Ils donnent forcément beaucoup d'informations sur le déroulement de l'histoire, des easter eggs et même les méchants de l'aventure, que nous allons détailler ici. Si vous ne voulez pas vous divulgâcher le scénario et même la fin, quittez immédiatement cet article !

C'est bon, nous sommes uniquement entre amateurs de spoilers ? Alors, commençons. Différents Succès récompensent nos retrouvailles avec Bruce, Tony, Natasha, et Steve, sensé mourir lors du A-Day qui ouvrira l'aventure, mais déjà confirmé comme jouable pour la suite. D'autres nous remercient d'avoir découvert Ant Hill, désactivé le réacteur des méchants de l'Advanced Idea Mechanics, atteint la station spatiale de l'AIM, retrouvé la Chimère (?), empêché l'Héliporteur du S.H.I.E.L.D. de s'écraser sur New York, ou encore libéré les Inhumains, qui seront donc présents à l'écran. À la toute fin, le Succès New Girl Makes Good est débloqué pour avoir battu M.O.D.O.K. et les Kree, qui seront donc à priori les vrais méchants de Marvel's Avengers, au-delà des mercenaires de l'AIM. Et vu l'intitulé de la récompense, c'est Ms. Marvel qui va mener la bagarre.

Bien d'autres éléments semblent liés aux améliorations des personnages et aux missions en coopération, du multijoueur à quatre étant pour rappel prévu. Chaque Avengers verra son rang de Héros monter, mais nous pourrons aussi accroître un Rang de Faction, un Rang d'Avenger et des Niveaux de Pouvoir. Il y aura des missions War Zone avec une difficulté réglable, mais aussi des missions Hive et Priority liées aux Factions, alors qu'une notation sur cinq étoiles et un taux de complétion seront associés à certaines d'entre elles. Des dossiers d'information et des comics pourront être collectés, tout comme des Artefacts à améliorer, des prisonniers pouvant être sauvés, des coffres-forts ouverts, et des dépôts fouillés.

Voilà qui nous donne une vision un peu plus large de ce que proposera Marvel's Avengers, même si cela ouvre la porte à bien des questions. Square Enix y répondra forcément d'ici la sortie du jeu, le 4 septembre 2020 sur PC, PS4 et Xbox One.

