Outriders : suivez la 4e Transmission en notre compagnie à 18h00

Même si la sortie d'Outriders a été repoussée au début d'année prochaine, Square Enix et People Can Fly suivent leurs plans initiaux et diffuseront ce soir la quatrième Transmission (ou Broadcast) dédiée à leur jeu de tir coopératif, qui sera à suivre ici ce jeudi 5 novembre à partir de 18h00.

Lors de cette Transmission, les développeurs parleront enfin du end game, ce contenu qui sera à découvrir une fois la campagne terminée, mais ils reviendront également sur la classe du Technomage déjà dévoilée en août dernier, ainsi que sur les possibilités de personnalisation de ses personnages à la fin de l'aventure.

La date de sortie d'Outriders est fixée au 2 février 2021 sur PC, PlayStation 5, Xbox Series X et S, PS4 et Xbox One, puis plus tard sur Google Stadia. Vous pouvez le précommander à 54,99 € en édition Day One sur Amazon.fr.

