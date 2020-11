Outriders : une quatrième Transmission annoncée pour cette semaine

Longtemps attendu pour la fin d'année 2020, Outriders sortira finalement en début d'année prochaine, toujours sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X et S, puis sur Stadia. Square Enix et People Can Fly vont donc continuer la promotion de leur looter shooter coopératif, et cela passera par une nouvelle Transmission à suivre dès cette semaine.

Les Transmissions sont pour rappel des vidéos qui se concentrent sur plusieurs aspects spécifiques d'Outriders, la dernière en date nous a par exemple présenté le Technomage et les possibilités de gameplay en coopération, et cette quatrième Transmission sera visiblement dédiée au end game, et encore au Technomage, comme nous le montre le petit teaser à admirer ci-dessus.

Rendez-vous ce jeudi 5 novembre, à partir de 18h00, pour suivre cette présentation en direct, puis le 21 novembre prochain pour mettre les mains sur Outriders, en précommande à 54,99 € en édition Day One sur Amazon.fr.

