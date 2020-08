Outriders : présentation du Technomage et gameplay en coopération, résumé de la troisième Transmission

Square Enix et People Can Fly ont diffusé ce soir la troisième Transmission d'Outriders, un rendez-vous mensuel afin d'en apprendre un peu plus sur le looter shooter des créateurs de Painkiller et Bulletstorm. La rediffusion de la présentation est à retrouver dans son intégralité ici, mais voici tout de même un résumé des informations qui ont été dévoilées ce soir.

Comme prévu, les studios se sont attardés sur la coopération dans Outriders, qui proposera pour rappel quatre classes de personnages jouables, dont le Technomage, brièvement présenté aujourd'hui. Personnage au look atypique, même pour Outriders, le Technomage est ici équipé d'un fusil à lunette mortel, la classe est axée sur l'utilisation de la technologie, adaptée aux combats à longue distance, idéal pour aider ses coéquipiers à distance. Le gameplay est donc pensé pour la coopération, les développeurs nous ont montré une séquence en compagnie du Technomage, du Devastator et du Pyromancien, pour des combats à courte, moyenne et longue distance, une cohésion d'équipe particulièrement redoutable pour éliminer facilement les ennemis sur Enoch. Le Technomage est ainsi doté de pouvoirs faisant appel à la technologie, comme une mine collante, un lance-roquette et un mortier, des capacités bien moins magiques que les autres classes, mais tout aussi mortelles. La séquence de jeu nous emmène cette fois dans les tranchées, pour une bataille très fortement inspirée de la Première Guerre mondiale, mais avec de la magie, un level design qui s'adapte à merveille aux différentes classes jouables.

C'est tout pour cette seconde Transmission, du moins en termes de gameplay pur, car les studios se sont bien attardés sur le Devastator, nous y reviendrons dans un autre article. Malheureusement, aucune date de sortie n'a été dévoilée ce soir, Outriders est toujours attendu sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X en fin d'année 2020, la version Stadia arrivera en 2021. Vous pouvez précommander l'Édition Deluxe à 54,99 € sur Amazon.fr.

