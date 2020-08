Outriders : une nouvelle bande-annonce sur Enoch avec le Technomage partagée

Plus tôt dans la semaine, Square Enix et People Can Fly ont remis en avant Outriders avec la diffusion d'une troisième Transmission dévoilant notamment une nouvelle classe de personnage jouable, le Technomage. Vous pouvez redécouvrir la présentation ici, mais les studios n'ont pas dit leur dernier mot cette semaine.

Car oui, Outriders a refait reparler de lui hier soir à l'occasion de l'Opening Night Live de la gamescom 2020 avec une nouvelle bande-annonce, à retrouver ci-dessus. Si vous avez suivi la Transmission mardi, il n'y a pas grand-chose de neuf à l'horizon, nous retrouvons une nouvelle fois le Technomage qui fait tout exploser en compagnie du Pyromancien et de l'Illusionniste.

Pour rappel, Outirders est attendu en fin d'année 2020 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X, une version Stadia arrivera quant à elle l'année prochaine. Vous pouvez précommander l'édition Deluxe à 54,99 € sur Amazon.fr.

Lire aussi : PREVIEW de Outriders : encore et toujours du déjà-vu