Outriders : la démo a droit à sa bande-annonce de lancement

Hier, Square Enix et People Can Fly ont diffusé une 5e Transmission quasiment entièrement dédiée à l'arrivée de la démo d'Outriders, qui est disponible sur la plupart des plateformes depuis ce soir, 18h00. Si jamais l'information vous avait échappé, les studios en remettent une couche et partagent une nouvelle bande-annonce :

Pour rappel, la démo d'Outriders inclut le prologue et le début du jeu, avec plus de trois heures de gameplay pour découvrir les classes de personnages (Telluriste, Pyromage, Technomage, et Illusionniste), une partie de leurs pouvoirs et les armes. La version d'essai n'est disponible que sur PC via Steam, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X | S et GeForce NOW, il faudra attendre la sortie du jeu final pour découvrir le titre sur l'Epic Games Store et Google Stadia. Jon Brooke, codirecteur de studio chez Square Enix, déclare :

Nous sommes partisans d'une campagne marketing honnête et transparente, et quelle meilleure façon de mettre cela en pratique qu'en proposant aux joueurs de découvrir Outriders avant son lancement grâce à une démo gratuite sur la plateforme de leur choix ? La démo est de taille : ils pourront passer des heures sur Enoch à explorer différents pouvoirs, classes, et personnages. Ils pourront même transférer leur progression vers le jeu complet. Ce que les joueurs découvriront dans la démo n'est que la partie émergée de l'iceberg, le début de l'aventure digne d'une épopée qui les attend le 1er avril.

La date de sortie d'Outriders est fixée au 1er avril 2021 sur PC (Steam et EGS), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X | S et Google Stadia, vous pouvez le précommander à 54,99 € sur Amazon.

