Star Trek Prodigy: Supernova, le jeu d'action familiale a droit à sa bande-annonce de lancement

En début d'année, Outright Games dévoilait de nombreux jeux destinés à toute la famille, dont un certain Star Trek Prodigy: Supernova, adapté de la série animée diffusée sur Nickelodeon et Paramount+. Eh bien, le titre est disponible, place à la bande-annonce de lancement :

Star Trek Prodigy: Supernova nous emmène à bord de l'USS Protostar, suite à un problème de téléporteur qui disperse une partie de l'équipage aux quatre coins de l'univers. Dal R’El et Gwyndala vont devoir partir sauver leurs compagnons Jankom Pog, Rok-Tahk, Zero et Murf tout en affrontant un nouvel ennemi et en sauvant un système planétaire. Une sacrée aventure qui fera la part belle à l'action et à l'aventure en solo ou en coopération jusqu'à deux joueurs. Terry Malham, CEO d'Outright Game, déclare :

Ce fut un immense plaisir de travailler avec Paramount et Nickelodeon pour créer un jeu qui donne vie à une marque aussi influente et importante pour la culture populaire de Star Trek. Créer le tout premier jeu familial Star Trek a été un nouveau défi passionnant pour nous et nous sommes sûrs qu’avec ce titre, nous avons créé quelque chose que les anciens et nouveaux fans de Star Trek pourront apprécier ensemble.

Star Trek Prodigy: Supernova est disponible sur PC, PlayStation 4, Xbox One, PS5, Xbox Series X|S et Nintendo Switch, vous pouvez le retrouver à 44,99 € sur Gamesplanet.

