Garfield Lasagna Party, le jeu familial a droit à sa bande-annonce de lancement

Chat le plus feignant du monde, Garfield va devoir se motiver avec la sortie aujourd'hui de Garfield Lasagna Party, un jeu d'arcade familial avec plusieurs mini-jeux mettant en scène le félin et ses amis. Le titre avait été dévoilé en septembre dernier et nous avons droit à une bande-annonce de lancement :

Garfield Lasagna Party est, comme son nom l'indique, un party game avec Garfield, Nermal, Arlène et Odie, qui propose 32 mini-jeux dans la maison du chat, la pizzeria ou encore la clinique vétérinaire de Liz. Les joueurs peuvent s'amuser jusqu'à quatre en local au travers de trois modes de jeu, avec d'abord un plateau classique en Lasagna Race, mais aussi le mode Challenge sans les cases du plateau ou encore le Lasagana World Tour avec des mini-jeux prédéfinis.

Garfield Lasagna Party est disponible sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch, vous pouvez le retrouver à 39,99 € sur Amazon.