Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Mezase! Saikyou Taishi!, un nouveau jeu qui se prend pour Mario Party annoncé sur Switch

Le phénomène Demon Slayer continue de faire vibrer les amateurs d'anime du monde entier, adaptant le manga éponyme de Koyoharu Gotōge. En attendant la saison 4, c'est du côté de l'univers vidéoludique que la licence va faire son retour, du moins au Japon pour le moment. Ainsi, après le Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles de CyberConnect2, un jeu de combat en arène qui avait eu droit à des DLC ajoutant les personnages clés de la saison 2, c'est un projet tout autre que nous découvrons et qui s'intitule Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Mezase! Saikyou Taishi!.

Vous ne rêvez pas à bord du Train de l'Infini, Aniplex a bien annoncé un jeu de plateau dans l'univers de KnY, qui n'est pas sans rappeler les innombrables Mario Party. Pour un titre à destination de la Nintendo Switch, la comparaison est d'autant plus directe. Prévu pour 2024 dans l'Archipel, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Mezase! Saikyou Taishi! nous permettra donc d'incarner et croiser de nombreux personnages connus, Tanjirō en tête, qui se déplaceront sur un plateau et participera à des mini-jeux comme de la course d'obstacles ou du « chasse-taupe », mais aussi des affrontements contre des démons qu'il faudra trancher à l'aide des Joy-Con, où les quatre joueurs coopéreront tout en cherchant à infliger le plus de dégâts. Il sera de plus possible d'y jouer sur la Toile.

Pas sûr qu'avec une telle formule une sortie mondiale soit au programme, mais nous pouvons toujours espérer. Quelques visuels sont à retrouver en page suivante. Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles est lui vendu à partir de 39,90 € sur Amazon.