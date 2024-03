Corpse Party II: Darkness Distortion, bandes-annonces, images, période de sortie et édition spéciale pour le jeu d'horreur

Page 2 : Vidéos japonaises et images

L'été dernier, Team GrisGris et MAGES ont annoncé le retour de la franchise de jeux d'horreur en dévoilant Corpse Party II: Darkness Distortion, un titre qui se fait bien mystérieux depuis. Les studios sont de retour aujourd'hui pour annoncer que le titre horrifique arrivera en fin d'année 2024 sur PC, PlayStation 4 et Nintendo Switch.

Par chez nous, c'est Maximum Entertainment France qui distribuera une édition physique standard uniquement sur Nintendo Switch, mais en Amérique du Nord, XSEED Games proposera une édition Ayame's Mercy sur PS4 et Switch avec le jeu, une jaquette réversible, une bougie à LED, un artbook de 64 pages, une carte lenticulaire, une trousse de soin en acier et un tas de « preuves », à savoir des documents et images liées au jeu.

La franchise japonaise culte d’horreur revient avec de nouveaux personnages, un décor inédit et une malédiction terrifiante. Dans cette aventure indépendante, un groupe original de lycéennes se retrouve piégé dans un hôpital désaffecté et macabre où il existerait une légende urbaine : « la pitié d’Ayame ». Le trio devra user de furtivité et d’ingéniosité pour survivre à plusieurs fins atroces. Mélange des graphismes du jeu d’horreur japonais qui ont fait de l’original un classique culte, d’un style aventureux immersif et d’une présentation modernisée, Corpse Party II: Darkness Distortion propose une toute nouvelle série d’horreurs qui poussera sans aucun doute les joueurs à implorer la pitié. C’est re-Party Corpse Party revient avec un nouvel opus à l’apparence modernisée et une plus grande immersion. C’est le point de départ idéal pour les novices de la franchise, mais il y a aussi une bonne dose de références pour les fans de longue date. À faire froid dans le dos Un visual novel qui allie un récit narratif sensationnel avec des descriptions terrifiantes, un son binaural suffocant et un doublage japonais à faire froid dans le dos qui tiendra à coup sûr les joueurs en haleine. L’horreur japonaise supérieure Explorez librement les salles d’Amare Est Vivere en vue objective ou subjective, offrant aux plus braves de nouvelles perspectives pour examiner la situation de plus près. Mystère paranormal fascinant Dans ce récit à six chapitres, comptant huit scripts supplémentaires et une pléthore de Wrong Ends atroces, ce sera à vous de découvrir la terrifiante vérité de « la pitié d’Ayame » – si vous espérez connaître la « vraie » fin.

Une nouvelle bande-annonce de Corpse Party II: Darkness Distortion est à découvrir ci-dessus, ainsi que des vidéos en japonais et des images sur la seconde page. En attendant la sortie du jeu d'horreur en fin d'année, vous pouvez retrouver le manga Corpse Party: Blood Covered à 7,95 € sur Amazon, Cdiscount et la Fnac.