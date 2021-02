Outriders : suivez la 5e Transmission à partir de 18h00 en notre compagnie

En attendant la sortie d'Outriders au tout début du mois d'avril, Square Enix et People Can Fly continuent de diffuser de longues vidéos pour présenter en détail leur futur looter shooter. Ce soir, la 5e Transmission (ou Broadcast) sera dévoilée et à suivre en notre compagnie à partir de 18h00 :

Les studios nous ont déjà teasé le contenu de cette nouvelle Transmission, la vidéo devrait ainsi être dédiée à la démo d'Outriders, qui sera disponible sur ordinateurs et consoles de salon dès demain, et les développeurs profiteront de l'occasion pour faire un petit point sur la version de leur jeu. Rendez-vous dans la soirée pour découvrir tout cela !

La date de sortie d'Outriders est fixée au 1er avril 2021 sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X | S et Stadia, vous pouvez précommander le jeu en édition day one à 54,99 € sur Amazon.