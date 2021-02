Outriders : la date de sortie sur Stadia dévoilée

Après déjà deux reports, Outriders est désormais attendu le 1er avril prochain sur PC, PlayStation 5, PS4, Xbox Series X | S et Xbox One, mais Square Enix et People Can Fly ont depuis le début annoncé qu'une version pour Google Stadia verrait également le jour, même si les studios précisaient qu'elle arriverait « plus tard ».

Eh bien, Square Enix et People Can Fly dévoilent cette semaine la date de sortie d'Outriders sur Stadia et, bonne nouvelle, il ne faudra pas attendre un jour de plus par rapport aux autres versions. Le titre sera en effet disponible le 1er avril prochain sur la plateforme de cloud gaming de Google, comme sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X | S. Le titre inclura la fonctionnalité Stream Connect pour voir l'écran de ses coéquipiers en pleine action, et Jon Brooke, co-chef de studio chez Square Enix External Studios, rajoute :

Nous sommes ravis de collaborer avec Google pour rendre Outriders disponible sur Stadia avec des fonctionnalités exclusives et de hauts niveaux de performance afin d'offrir aux joueurs la meilleure expérience de jeu sur tous les appareils compatibles.

De quoi vous faire craquer pour cette version ? Pour rappel, Google a annoncé qu'il arrêtait le développement de jeux pour Stadia, il faudra se contenter des productions tierces comme Outriders, et vous pouvez retrouver une sacoche pour Google Stadia à 19,99 € sur Amazon.

