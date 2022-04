Outriders : date de sortie, niveaux et équipements d'Apocalypse, et nouveaux arbres de compétence PAX pour l'extension Worldslayer

Plus tôt cette semaine, People Can Fly et Square Enix nous ont donné rendez-vous ce jeudi pour assister à une présentation de l'extension Worldslayer d'Outriders, qui avait été annoncée en fin d'année dernière. Vous pouvez revoir l'intégralité de la Transmission en fin d'article ou sinon simplement la vidéo présentant les nouveautés, ainsi que la bande-annonce de ce contenu ci-dessous.

La nouvelle campagne nous opposera à Ereshkigal, la plus puissante des Altérés menaçant l'humanité sur Enoch, tandis que l'Anomalie provoque des tempêtes de neige et du blizzard que même les monstruosités de la planète ne supportent pas. Zones de jeu et ennemis inédits seront donc évidemment au programme, ainsi qu'un contenu end-game prenant place dans les ruines de Tarya Gratar. Pour faire face à ces dangers, de nouvelles armes dévastatrices seront disponibles, ainsi qu'un système appelé Ascension permettant d'augmenter nos statistiques (Brutalité, Endurance, Capacités, Anomalie) en dépensant un total de 200 points.

Cette extension du looter shooter n'aura en revanche pas droit à une cinquième classe, mais les quatre existantes vont toutes recevoir un arbre de compétence PAX supplémentaire et séparé du premier, disposant de deux sous-classes. Les points se débloqueront au fil de notre progression dans ce contenu. Enfin, 40 niveaux d'Apocalypse remplaceront ceux de défis, faisant passer le maximum pour l'équipement à 75, avec une nouvelle rareté du même nom pour l'équipement ajoutant un 3e emplacement pour des mods.

Les nouveaux joueurs pourront eux utiliser un boost pour créer directement un Outriders de niveau 30.

« Nous avons hâte que les joueurs découvrent Worldslayer. Nous avons ajouté, en plus d'une toute nouvelle campagne, plusieurs nouvelles fonctionnalités qui viennent compléter et améliorer tous les aspects que les joueurs aimaient déjà dans le jeu original », explique Bartek Kmita, directeur créatif chez People Can Fly. « Worldslayer introduit près d'une centaine de nouveaux objets légendaires, un nouveau niveau maximum d'équipement, intègre les niveaux d'apocalypse, l'équipement d'apocalypse, et ajoute de nouvelles façons de développer votre Outrider grâce à l'arbre de classe Pax et aux niveaux d'Ascension. N'oublions pas non plus l'épreuve de Tarya Gratar, une nouvelle expérience de fin de jeu très différente de ce à quoi nous avons habitué les joueurs depuis la sortie d'Outriders.»

Pour terminer, Outriders: Worldslayer sera lancé sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC (Steam, Epic Games Store, Windows Store et NVIDIA GeForce NOW) et Stadia le 30 juin 2022. Le jeu est vendu à partir de 15,90 € sur Amazon.