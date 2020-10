Outriders : la date de sortie reportée à 2021 ?

Difficile de savoir où vont Square Enix et People Can Fly avec Outriders, un ambitieux TPS coopératif qui veut marcher sur les plates-bandes des meilleurs jeux en live service. Problème, avant la sortie, la hype ne prend pas, et les joueurs semblent assez indifférents à l'arrivée de cette expérience prévue pour fin 2020.

Alors que l'année approche doucement de son terme, nous n'avons d'ailleurs pas encore de date de sortie précise pour cet Outriders. Et si c'était parce qu'il allait bientôt être reporté ? Le bundle spécial précommande de Steam a en effet vu la période de lancement du jeu passer de « Holiday 2020 », encore affiché sur la page d'accueil du produit, à « 2 février 2021 », une date très précise et mise à jour hier.



Difficile de croire qu'il ne s'agisse pas d'une intervention manuelle, même si la possibilité d'une erreur humaine n'est bien évidemment pas à exclure. Square Enix a-t-il prévu d'annoncer un report du lancement d'Outriders incessamment sous peu ? Affaire à suivre. En tout cas, ce léger décalage de planning ne devrait pas permettre à People Can Fly de revoir entièrement sa copie, mais lui permettra au moins de ne pas passer à la trappe face à l'effervescence de la next-gen, lui qui est aussi bien prévu sur PS5 et Xbox Series X et S que PS4, Xbox One et PC. Reste à voir s'il réussira à intéresser davantage de joueurs d'ici son lancement. Outriders est disponible en précommande pour 54,99 € sur Amazon.fr.



