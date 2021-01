Outriders encore repoussé, une démo gratuite annoncée

Longtemps attendu pour la fin d'année 2020 sur ordinateurs et consoles de salon, Outriders a finalement vu sa date de sortie fixée au 2 février 2021, avec une version Google Stadia attendue plus tard. Malheureusement pour les joueurs qui attendent le titre avec impatience, il vient encore d'être repoussé.

An important update regarding Outriders. pic.twitter.com/HHZrq5GIik — Outriders (@Outriders) January 6, 2021

Dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux, l'éditeur Square Enix et le développeur People Can Fly annoncent que la date de sortie d'Outriders est désormais fixée au 1er avril 2021 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X et S. La faute au télétravail et au confinement ? Pas vraiment, les studios expliquent qu'ils veulent que les joueurs puissent découvrir Outriders au travers d'une démo gratuite et accessible à tous, qui sera lancée le 25 février prochain. Un bon moyen de séduire quelques joueurs supplémentaires, il faut croire que les nombreuses Transmissions n'ont pas eu l'effet escompté sur les précommandes. La démo sera jouable en solo comme en coopération, et le personnage pourra être retrouvé dans la version finale du jeu si vous décidez de l'acheter. Les développeurs profiteront quand même de ce temps supplémentaire pour peaufiner l'expérience de jeu.

Rendez-vous donc le 25 février prochain pour découvrir la démo d'Outriders, puis le 1er avril pour le jeu complet, vous pouvez précommander le titre à 52,99 € en Édition Day One sur Amazon.

Lire aussi : PREVIEW de Outriders : encore et toujours du déjà-vu