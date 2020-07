Outriders : suivez la seconde Transmission en notre compagnie, ce soir à 18h00

En mai dernier, Square Enix et People Can Fly ont diffusé la première Transmission d'Outriders, leur jeu d'action et de rôle coopératif. Les studios avaient profité de l'occasion pour dévoiler de nombreux détails sur le titre, notamment les capacités du Trickster, ou l'Illusionniste en français. Et ce soir sera diffusée la seconde Transmission d'Outriders.

People Can Fly et Square Enix nous ont en effet donné rendez-vous ce jeudi 2 juillet 2020 pour découvrir une nouvelle présentation d'Outriders, ce sera l'occasion d'en apprendre encore davantage sur le jeu ainsi que sur la classe du Pyromancer, dotée de pouvoirs évidemment explosifs et brûlants. Une Transmission à ne pas manquer, qui débutera à 18h00.

Pour rappel, Outriders est attendu en fin d'année 2020 sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox One et PC, le titre est disponible en précommande à 58,99 € sur Amazon.fr.

