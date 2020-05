Outriders : retrouvez le replay en 4K de la première Transmission explosive

Officialisé lors de l'E3 2019, Outriders est resté bien discret jusqu'en début d'année, où Square Enix et People Can Fly ont enfin présenté leur jeu, qui sera un TPS/RPG avec des mécaniques de looter shooter. Le titre est attendu en fin d'année, il est temps pour les studios de passer à la vitesse supérieure, ils ont donc diffusé ce soir une Transmission de 26 minutes, à retrouver ici en 4K :

People Can Fly est ainsi revenu sur les fondements de l'histoire d'Outriders, qui se déroulera sur la colonie humaine d'Enoch, alors que les aventuriers partent à la recherche d'un mystérieux signal. Il s'agit de l'une des premières villes fondées sur la planète, bâtie autour d'un moteur du vaisseau qui a emmené les humains sur Enoch. Depuis, une étrange anomalie s'est déclenchée, la panique a gagné les habitants après qu'un réacteur ait explosé, la guerre a éclaté, et maintenant que les choses se sont un peu calmées, les habitants vivent dans des bidonvilles. Saïdi, un brillant scientifique, est dans la région, les joueurs doivent donc aller le trouver rapidement.

La séquence de gameplay débute en compagnie de la Pyromancer, attaquée par des créatures rapides et nombreuses, mais heureusement pour elle, ses pouvoirs de feu permettent d'en venir à bout assez aisément. Et si cela ne suffit pas, une cartouche de fusil à pompe dans la tête du monstre termine le boulot. People Can Fly s'attarde au passage sur l'interface utilisateur, qui est entièrement paramétrable. Le joueur peut ainsi afficher un tas d'informations comme le cooldown des pouvoirs, les dégâts infligés et la barre de vie, mais aussi les enlever pour avoir une image plus épurée, et bien moins chargée en détails techniques. Chacun son style, les développeurs laissent le choix aux joueurs, c'est appréciable.

Après un affrontement contre un boss, il est temps de faire un point sur le World Tiers, le système de difficulté dynamique d'Outriders. Le jeu s'adapte en temps réel au niveau du joueur, attribué en fonction de la puissance de l'équipement (armes et armures). Plus la difficulté est élevée, plus les ennemis sont puissants et résistants, mais les récompenses gagnées en les tuant ne seront que meilleures. Si la difficulté n'est pas votre objectif, le World Tiers peut être manuellement ajusté dans les options du jeu, mais en passant à un Tiers supérieur, vous obtiendrez de l'équipement pouvant être légendaire, et donc très puissant à ce niveau actuel. Dans tous les cas, la difficulté sera adaptée si le joueur s'aventure en solo ou en coopération, même si cette dernière option est recommandée pour profiter au mieux d'Outriders.

Retour au gameplay, toujours avec la Pyromancer, qui ne se résume pas qu'à enflammer des monstres. Outriders est un jeu de rôle, avec des quêtes secondaires, des PNJ et un tas de documents à lire pour en apprendre davantage sur Enoch et sa colonisation. Pour cette mission, la Pyromancer est accompagnée du Trickster, capable de ralentir les ennemis avec ses pouvoirs temporels, de quoi donner lieu à d'impressionnants combos pour mettre à mal les ennemis en armure qui se dressent devant eux. Ce dernier a eu droit à une longue présentation, nous y revenons en détail ici.

Outriders est attendu en fin d'année 2020 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X. Le jeu peut déjà être précommandé à la Fnac contre 59,99 € ou chez Micromania contre 69,99 €.

