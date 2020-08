Outriders : suivez la troisième Transmission avec le Technomage en notre compagnie

Ce soir, Square Enix et People Can Fly diffuseront la troisième Transmission d'Outriders. Une présentation à suivre en notre compagnie à partir de 18h00 ce mardi 25 août 2020, et qui dévoilera comme d'habitude de nouvelles informations sur le looter shooter et jeu de rôle attendu en fin d'année sur ordinateurs et consoles.

Car non, Outriders n'a toujours pas de date de sortie, Square Enix et People Can Fly profiteront-ils de cette Transmission pour la dévoiler ? Réponse ce soir, mais ce qui est certain, c'est que les studios s'attarderont sur le mode coopératif d'Outriders, sur le Devastator et nous dévoileront surtout la quatrième classe jouable du jeu, le Telluriste. Ou Technomage d'après le titre de la Transmission. En tout cas, c'est le Technomancer en anglais...

Rendez-vous donc ce soir à partir de 18h00 pour découvrir la nouvelle Transmission d'Outriders, le titre est pour rappel attendu en fin d'année 2020 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X (et en 2021 sur Stadia), vous pouvez déjà le précommander à 54,99 € en Édition Deluxe sur Amazon.fr.

Lire aussi : PREVIEW de Outriders : un looter shooter explosif, mais un peu convenu