Outriders : une troisième Transmission annoncée et datée en vidéo

En fin d'année sortira Outriders, nouveau looter shooter avec des mécaniques d'Action-RPG à la troisième personne de People Can Fly, studio polonais connu pour Painkiller et Bulletstorm, et qui prépare d'ailleurs un jeu d'action et d'aventure AAA pour next-gen. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est Outriders, qui aura droit à une nouvelle Transmission la semaine prochaine.

La seconde Transmission s'était attardée sur le Pyromancien, et comme l'affirme le petit teaser ci-dessus, cette nouvelle présentation d'Outriders fera la part belle au Devastator, tout en dévoilant du gameplay en coopération et surtout la quatrième et dernière classe jouable du jeu, dénommée Telluriste.

Un rendez-vous qui sera évidemment à suivre en notre compagnie, la troisième Transmission d'Outriders sera diffusée le 25 août prochain, à partir de 18h00. Le jeu est pour rappel attendu en fin d'année sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X, les précommandes sont déjà ouvertes sur Amazon.fr, l'édition Deluxe est proposée contre 54,99 €.

