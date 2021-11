Outriders : une 6e Transmission annoncée, Square Enix promet un contenu gratuit colossal

Avant le lancement d'Outriders, Square Enix et People Can Fly avaient publié cinq Transmissions, ou Broadcasts en anglais, des vidéos servant à présenter en détail leur looter shooter. Le titre est sorti depuis, l'éditeur s'est vite félicité du nombre de joueurs grâce à sa présence dans le Xbox Game Pass, mais le développeur n'avait en août dernier aucun retour concernant les ventes. Dommage, car l'avenir du jeu en dépendait...

Et pourtant, revoilà les studios, annonçant aujourd'hui une sixième Transmission, qui sera à suivre le 15 novembre prochain, à partir de 18h00. Les développeurs profiteront de l'occasion pour faire le point sur les améliorations apportées à Outriders depuis son lancement, et ils dévoileront surtout « un contenu gratuit colossal » qui arrivera prochainement dans le jeu via une mise à jour.

Rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir tout cela. Outriders est pour rappel disponible sur ordinateurs, consoles de salon et Stadia, vous pouvez acheter le jeu à 35,09 € sur Amazon.

Lire aussi : TEST de Outriders : un TPS pas assez altéré et plein d’anomalies