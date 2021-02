Outriders : l'avenir du jeu dépendra des ventes au lancement

Dans un mois sortira Outriders, jeu de type looter shooter développé par People Can Fly et édité par Square Enix. Si le titre peut faire penser à The Division ou Destiny, il ne s'agit cependant pas d'un game as a service, tout le contenu sera disponible dès le lancement, mais les développeurs pensent déjà à l'avenir, qui dépendra beaucoup des performances commerciales d'Outriders.

Lors d'un entretien avec VG247, le directeur du jeu Bartosz Kmita a ainsi parlé du futur de son jeu, qui pourrait avoir droit à du contenu additionnel :

Même si le jeu ne marche pas très bien, nous prévoyons encore d’apporter quelques ajustements d'équilibrage et d’autres choses. Mais si le jeu a plus de succès et que les gens l'aiment, nous serons plus qu'heureux de créer plus d'aventures - cela dépend de la façon dont les joueurs réagissent au jeu et de ce qu'ils ressentent globalement à propos du jeu.

People Can Fly compte beaucoup sur Outriders, c'est en effet la première nouvelle licence du studio polonais depuis 10 ans, avec Bulletstorm, l'équipe ayant par la suite aidé Epic Games sur des Gears of War et Fortnite.

C'est le produit phare ultime pour nous, People Can Fly. Je ne peux pas dire que c'est la même chose pour Square Enix, mais ils nous ont apporté beaucoup de soutien et avaient confiance dans le produit - qui a commencé comme un jeu beaucoup plus petit. Nous voyons cette foi dans la manière dont cela a évolué au cours des deux dernières années. C'est un jeu très important pour nous tous, et nous espérons que les gens l'apprécieront.

Pour rappel, une démo d'Outriders a été publiée cette semaine, et la date de sortie du jeu est fixée au 1er avril 2021 sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X | S et Stadia. Vous pouvez précommander le jeu en édition day one à 54,99 € sur Amazon.