Outriders : Square Enix se félicite de l'avoir rajouté au Xbox Game Pass dès le lancement

Le Xbox Game Pass est souvent utilisé par les studios tiers pour redonner un second souffle à leurs titres, mais Square Enix et People Can Fly avaient décidé d'introduire Outriders dans le service de Microsoft dès sa sortie le 1er avril dernier. Une stratégie étonnante, et pourtant, l'éditeur se félicite de ce choix.

Lors d'un bilan financier, le président de Square Enix Yosuke Matsuda a en effet affirmé qu'il s'agissait d'une stratégie idéale pour introduire une nouvelle franchise auprès d'un large public :

En ce qui concerne Outriders, bien qu'il y ait eu de légers problèmes avec des bugs et autres lors du lancement, nous pensons qu'il a pris un bon départ en tant que nouvelle licence. De plus, nous avons été agréablement surpris, car le ratio des ventes numériques du titre a été très élevé et le nombre d'utilisateurs actifs a également dépassé nos attentes. Nous pensons que notre décision de rendre Outriders disponible dans le Xbox Game Pass de Microsoft dès le lancement a également joué en notre faveur.

Pour rappel, Outriders avait attiré plus de 3,5 millions de joueurs un mois après sa sortie sur ordinateurs, consoles de salon et plateformes de cloud gaming, le titre de People Can Fly et Square Enix a visiblement su attiser la curiosité des joueurs, et sa présence dans le Xbox Game Pass y est pour beaucoup. Vous pouvez pour rappel vous abonner au service de Microsoft contre 29,99 € par trimestre.

