Outriders : microtransactions, Denuvo, seconde Transmission, People Can Fly répond aux joueurs

Ce soir, Square Enix et People Can Fly ont régalé les joueurs qui attendent avec impatience Outriders, leur jeu d'action, de tir et de rôle attendu en fin d'année. Cette première Transmission a permis de découvrir du gameplay avec la Pryromancer, des détails concernant le Trickster, mais les studios ont aussi profité de l'occasion pour répondre à quelques questions que se posent les fans sur les réseaux sociaux.

Vous le savez, Outriders est parfois présenté comme un looter shooter, comme The Division, les joueurs se demandent donc si le titre sera un game as service comme le jeu d'Ubisoft, et la réponse est non. L'expérience d'Outriders sera complète à son lancement, sur le disque, et le titre ne proposera aucune microtransaction, pas de quoi inquiéter les joueurs. Autre bonne nouvelle, surtout pour les joueurs PC, Outriders n'inclura pas Denuvo, le logiciel anti-piratage pas vraiment apprécié sur ordinateurs. Enfin, les développeurs expliquent qu'ils travaillent actuellement sur le peaufinage des animations, le débogage et l'équilibrage du jeu, d'où la possible présence de petits soucis visuels lors de la présentation de ce soir.

Cela a déjà été dit, mais cette Transmission est la première d'une longue série, Square Enix et People Can Fly comptent nous donner rendez-vous tous les mois d'ici la sortie d'Outriders, et la prochaine présentation s'attardera notamment sur certains PNJ que croiseront les joueurs, et sur la classe du Pyromancer. Les studios précisent que ce qui a été montré jusqu'ici n'est que le début de l'aventure d'Outriders, il y aura encore de nombreuses choses à découvrir dans les prochaines Transmissions, qui promettent donc d'être aussi généreuses en informations.

La grande inconnue, c'est la date de sortie, Outriders n'en a toujours pas, il est simplement attendu en fin d'année 2020 sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series X. D'ici là, il est déjà possible de précommander Outriders à la Fnac contre 59,99 € ou chez Micromania pour 69,99 €, et surtout lire notre dernier aperçu du jeu.

