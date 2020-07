People Can Fly (Outriders, Painkiller, Bulletstorm) développe un jeu d'action et d'aventure AAA pour next-gen

Connu pour son FPS bourrin et démoniaque Painkiller, People Can Fly s'est depuis taillé une sacrée réputation dans le milieu des jeux d'action et de tir, avec notamment les portages des premiers Gears of War ou encore Bulletstorm. Le studio polonais développe actuellement Outriders, qui doit arriver dans le courant de l'année, mais il annonce aujourd'hui également travailler sur un autre jeu.

Il est encore bien mystérieux, mais People Can Fly affirme qu'il s'agira d'un jeu d'action et d'aventure AAA, développé pour les consoles de prochaines générations, les plateformes de streaming et les PC, nous pouvons déjà attendre le titre sur PS5, Xbox Series X et Stadia en plus des ordinateurs, même s'il faudra attendre que le studio confirme tout cela.

Le titre sera développé par une équipe basée à New York, dirigée par David Grijns avec le directeur créatif Roland Lesterlin à la barre, les deux hommes avaient travaillé ensemble sur Just Cause 3 chez Avalanche Studios, et les développeurs à Varsovie, Newcastle et Rzeszów donneront également un coup de main sur ce projet ambitieux. People Can Fly veut s'étendre encore davantage, il va évidemment recruter du monde à New York dans les 12 à 18 mois à venir, et il envisage surtout d'ouvrir un nouveau studio « startup » à Montréal. Les recrutements sont déjà ouverts.

Bien évidemment, ce AAA pour next-gen est loin d'être jouable, il faudra attendre de longs mois avant d'en savoir davantage. D'ici là, People Can Fly sortira Outriders plus tard en 2020, il peut être précommandé à 54,99 € en édition Deluxe sur Amazon.fr.