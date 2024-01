People Can Fly (Outriders) : deux mauvaises nouvelles d'un coup pour le studio polonais

People Can Fly vient de lancer Bulletstorm VR, mais il a plusieurs autres projets en chemin. Le studio polonais connu pour Painkiller et plus récemment Outriders planche notamment sur Project Dagger, qui n'est plus édité par Take-Two, ainsi que sur Project Gemini, avec le soutien financier de Square Enix, comme pour Outriders.

Malheureusement, d'après une information dévoilée par Kotaku puis confirmée par le directeur du développement Adam Alker, People Can Fly a dû revoir à la baisse les ambitions de ce Project Gemini, licenciant au passage plus d'une trentaine d'employés. En plus de cela, une vingtaine d'autres développeurs ont été écartés du Project Geminin pour travailler sur d'autres titres de People Can Fly.

Aux dernières nouvelles, Project Gemini était attendu en 2026, reste à savoir si la date de sortie est maintenue avec ces gros changements. Vous pouvez retrouver Outriders Worldslayer à partir de 13,49 € sur Amazon, Cdiscount et la Fnac.