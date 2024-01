Bulletstorm VR : bande-annonce de lancement et détails pour la version PSVR 2

People Can Fly lance aujourd'hui seulement Bulletstorm VR, une version en réalité virtuelle de son jeu de tir à la première personne sorti à l'origine en 2011. Un titre qui propose une campagne solo nerveuse et violente, avec même du contenu inédit pour cette version VR. Place à la bande-annonce de lancement :

En parallèle, People Can Fly prend la parole sur le blog PlayStation pour revenir en détails sur la version PSVR 2, similaire à celles sur SteamVR et Meta Quest, mais le studio évoque notamment la résolution du casque de réalité virtuelle de Sony et ses manettes PSVR 2 Sense :

Bulletstorm VR vous invite à vous plonger dans une histoire sanglante et frénétique, débordant d’armes, de gore et d’ennemis repoussants. Vous y incarnez Grayson Hunt, un ancien mercenaire d’élite reconverti en pirate de l’espace, et vous êtes échoué sur une planète infernale dont vous n’avez qu’un seul moyen de vous échapper : en essuyant un déluge de balles. Votre escouade et vous devez non seulement survivre aux horreurs perpétrées par les habitants de la planète, mais également vous venger de l’homme qui vous a mis dans ce pétrin : votre ancien chef, le général Victor Sarrano.

Le secret de vacances réussies, c’est de prendre les bonnes choses dans ses valises. Un passage sur Stygia serait donc incomplet sans un arsenal étendu et maniable des deux mains. Oui, oui, des deux. Fusillez vos ennemis deux fois plus vite grâce au maniement double exclusif à Bulletstorm VR. Comme tout un chacun, vous vous êtes sûrement demandé, dans un moment d’intense réflexion, ce que cela ferait de prendre un mutant assoiffé de sang au lasso avec une laisse énergétique et de le balancer sur un cactus aux feuilles tranchantes. Vous allez enfin pouvoir répondre à cette question ! La laisse énergétique de Bulletstorm VR est une arme dynamique qui vous permet de tirer, pousser, piéger et même faire exploser des ennemis proches ou distants.

Un centre de villégiature est un endroit idéal pour explorer les différentes facettes de sa personnalité. Qui êtes-vous quand vous n’êtes pas un pirate de l’espace bossant dur pour joindre les deux bouts et canardant des imbéciles à tête de crâne ? Peut-être une méchante avec un sale caractère et de nouvelles lames énergétiques ? Bulletstorm VR vous permet d’incarner Trishka Novak dans deux niveaux inédits et de manier deux lames énergétiques aussi affûtées que l’esprit de leur porteuse.

Bien sûr, il est toujours bon d’avoir des points de repère familiers en vacances, au cas où vous soyez pris de nostalgie. Et quoi de plus familier que le poids réconfortant d’une bonne vieille arme ? Rien ne vaut un fusil avec un chargeur de 100 cartouches pour vous aider à vous reposer en paix et à mettre vos ennemis en pièces. Nous avons des révolvers lance-roquettes, des blasters multitâches qui forent à grande vitesse et des bazookas tirant des ballons explosifs. Pourquoi ne pas en profiter pour tester un fusil à pompe à quatre canons ? Après tout, les vacances, c’est fait pour s’amuser un peu, non ?

Voilà des vacances de rêve ! Mais sur PS VR2, ce rêve peut devenir réalité ! Du moins, aussi réel que les graphismes et les retours haptiques le permettent. Un champ de vision à 110 degrés vous permet de profiter au mieux des graphismes de la nouvelle génération de consoles, et de surveiller de près les ennemis et les pièges. La résolution en 2000 x 2040 par œil fait ressortir la poussière des terres désolées de Stygia et donne vie à ses dômes de terreur. Le système de détection de mouvements sur six axes vous permet quant à lui d’incarner Grayson Hunt tandis qu’il tire, cogne, frappe et boit pour tenter d’atteindre le centre de la planète.

Grâce aux manettes de jeu PS VR2 Sense, chaque action vous immerge plus avant dans le monde de Bulletstorm. Les explosions résonnent dans vos oreilles et se répercutent dans vos mains. Chaque arme de votre arsenal bénéficie d’un maniement différent, ce qui vous permet de savoir instinctivement quand recharger et comment viser.