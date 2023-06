Bulletstorm VR annoncé avec une bande-annonce de gameplay, ça va chauffer !

En 2011, les joueurs PS3, Xbox 360 et PC découvraient un FPS quelque peu décalé, Bulletstorm. Douze ans plus tard, le titre fait son grand retour, mais sous un nouvel aspect. En effet, People Can Fly annonce une version en réalité virtuelle qui s’invitera sur Meta Quest 2 et Meta Quest Pro. La firme profite donc du Meta Quest Gaming Showcase pour dévoiler la bête et exhiber quelques phases de gameplay.

La firme précise :

Aujourd'hui, People Can Fly et Incuvo (développeur de Green Hell VR) ont annoncé la sortie de Bulletstorm sur le Meta Quest Store. De nouveaux et vieux Skillshots, ainsi qu'une histoire pleine d'action, le tout a été recréé de A à Z pour tirer parti de la VR. Réservez votre billet pour la planète Stygia et préparez-vous à massacrer des vagues d'ennemis mutants dans le courant de l'année, mais pas de la manière la plus ennuyeuse qui soit, c'est-à-dire en les gavant de balles... C'est Bulletstorm ! En VR ! Soyez imaginatif pendant vos tueries !

Et… C’est tout. D’autres informations seront partagées durant les mois qui viennent. Comme vous venez aussi de le lire, BulletStorm VR verra le jour courant 2023.