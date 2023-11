Bulletstorm VR : un coup dur qui va décevoir les joueurs

Source: People Can Fly

Jeu de tir à la première personne nerveux et jouissif, Bulletstorm se sera taillé une belle réputation en 2011. De longues années plus tard, People Can Fly a décidé de ressortir une nouvelle fois son FPS du placard (après la Full Clip Edition remastérisée) en confiant à Incuvo le développement de Bulletstorm VR.

Le FPS en réalité virtuelle devait sortir le 14 décembre prochain, mais malheureusement, les fans vont devoir patienter quelques semaines de plus. Les studios ont partagé un communiqué pour annoncer que la date de sortie de Bulletstorm VR est repoussée au 18 janvier 2024, toujours sur PlayStation VR 2, PC VR et Meta Quest. Comme toujours, la raison évoquée est la même : les développeurs ont besoin de davantage de temps pour peaufiner leur jeu et proposer une expérience digne des FPS AAA.

