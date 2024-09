Bulletstorm VR : une grosse mise à jour avec un mode très attendu lancée

People Can Fly et Incuvo ont lancé en début d'année Bulletstorm VR, une version en réalité virtuelle du jeu de tir à la première personne. Le titre fait le bonheur des joueurs équipés d'un casque VR et inclut même du contenu inédit, mais les développeurs en rajoutent encore avec une nouvelle mise à jour.

La mise à jour 1.4 de Bulletstom VR vient d'être lancée, elle rajoute le mode Horde, permettant de survivre à des vagues d'ennemis dans trois arènes différentes pour obtenir le meilleur score. De nouveaux Skillshots font également leur apparition pour gagner des points supplémentaires. En plus de ces nouveautés, les développeurs profitent de cette mise à jour pour rajouter des classements en ligne, améliorer les graphismes et les performances, permettre aux gauchers d'enfin reparamétrer les touches pour jouer aisément, introduire un réglage du holster en fonction de votre position de jeu et même de rajouter des sous-titres en coréen et chinois simplifié.

Bulletstorm VR est disponible sur PICO, Quest, PSVR 2 et SteamVR. Vous pouvez retrouver le Meta Quest 3 128 Go à 549,99 € sur Amazon.