Stride : une grosse mise à jour sur les versions Quest et PC VR, et des détails pour le mode Histoire !

Nous avions pu tester à sa sortie cette référence du genre en réalité virtuelle, Stride nous avait ainsi plu par son gameplay dynamique, mais nous avait aussi laissés sur notre faim. Le studio Joy Way à l'origine du titre a depuis travaillé d'arrache-pied pour apporter de nouveaux contenus, de la rejouabilité et de la personnalisation, que ce soit à destination de la version PC VR, mais aussi de celle pour Oculus Quest 1 et 2.

Le changelog v9.0 de la version PCVR est plutôt conséquent et le studio introduit des changements majeurs dans son application.

Modifications générales

Passage au moteur de jeu Unreal Engine v4.27.

Modes de jeu repensés.

Systèmes de score repensés dans tous les modes de jeu. Les classements ont été réinitialisés.

Graphismes retravaillés, pour amener le jeu à un style visuel uniforme sur toutes les plateformes.

Tutoriel entièrement retravaillé, il est maintenant plus convivial pour les débutants en réalité virtuelle. Ennemis Combats au corps à corps plus réalistes.

Amélioration de l'IA des ennemis.

Nouveaux dialogues pour les ennemis suivant les situations.

Nouveau type d'ennemi pour le mode Infini : un drone de combat. Il laisse tomber 3 types de mines pour arrêter le joueur.

Désormais, les ennemis en mode Arène peuvent lancer des grenades sur le joueur, qui peut les attraper et les renvoyer. Mode Infini Nouvelles sections d'environnement lors de la génération du niveau.

2 nouveaux niveaux de difficulté : Inoffensif et Expert.

3 nouveaux types de bonus à retrouver sur les scènes de batailles dans les modes de jeu Infini et Arène. Mode Arène Nouvelles sections d'environnement lors de la génération du niveau.

Options pour le parcours libre et sans limite de temps.

Nouveaux environnement d'intérieur pour le mode Arène.

3 nouveaux types de bonus. Mode Contre la Montre Il n'y a désormais plus d'ennemis dans le mode Contre la Montre.

Nouveaux niveaux. Immersion et réalisme Amélioration des phases de tir.

Effets visuels lors du tir avec une arme.

Nouveaux éléments interactifs : portes ouvrables et fenêtres cassables.

Amélioration du rendu des mains du joueur. Progression du joueur Système de réussite.

Skins pour le pistolet, les gants et le grappin. Ils peuvent être obtenus en complétant certaines actions et en participant à de futurs évènements. Divers

Correction de nombreux bugs.

Amélioration générale du jeu.

Ajout de nouveaux paramètres.

Le studio précise cependant que la mise à jour vers le nouveau moteur de jeu Unreal Engine pourrait avoir induit quelques bugs visuels, mais seront corrigés dans le prochain patch.

La version mise à jour à destination des Oculus Quest 1 et 2, quant à elle, est moins fournie :

Ajouts Nouveaux environnements d'intérieur pour le mode Arène.

Options pour le parcours libre et sans limite de temps.

Nouveaux objet disponibles.

Changements cosmétiques.

Nouveaux dialogues pour les ennemis suivant les situations. Changements Amélioration de l'IA des ennemis.

Ces derniers peuvent maintenant lancer des grenades que nous pouvons attraper en plein vol.

Amélioration des phases de tir.

Effets visuels lors du tir avec une arme. Corrections Correction des fenêtres non transparentes.

Correction de divers bugs.

Le studio annonce par ailleurs avoir mis d'équerre le tarif de son jeu sur les différents stores. Ainsi, le prix de Stride sur la boutique Steam a été réduit. En plus de cela, un rabais spécial pour les soldes d’Halloween est appliqué et vous trouverez donc le jeu à 12,49 € au lieu des 14,99 € habituels. La version Oculus Rift devrait pointer le bout de son nez cet automne.

Joy Way annonce aussi continuer à travailler sur la version PSVR du jeu ainsi que sur le tant attendu mode Histoire. Ce dernier n'est pas prévu pour cette année, car le studio, encore jeune, a dû faire face depuis ses débuts à un manque de moyens et de ressources humaines. Accoucher d'un mode Histoire, conjointement au jeu tel que nous le connaissons, aurait été une tâche trop difficile. Par conséquent, le studio s'est concentré depuis la sortie en accès anticipé sur le squelette, le gameplay et les mécaniques de son jeu.

L'équipe a grandi depuis et a acquis de l'expérience. Aussi, le projet de développement du mode Histoire est de nouveau sur les rails. Joy Way s'est confié brièvement quant au scénario du jeu, son level design et les différents lieux que nous parcourrons dans l'aventure. L'histoire commencera dans les bidonvilles de l'un des quartiers le plus pauvres et criminels de la ville. Après un enchaînement d'évènements sur les toits du bidonville, le protagoniste que nous incarnerons se retrouvera dans des entrepôts de stockage sujet à des fusillades. Les bas quartiers côtoieront les riches et les gratte-ciels bardés de néons. Le jeu introduira des mécaniques différentes des modes arcades et le jeu se voudra profond, avec une intrigue et un background très travaillé. Les personnages auront leur importance et leurs propres motivations.

Le jeu est disponible au prix de 14,99 € sur le store Oculus Quest et pendant encore quelques jours au prix de 12,49 € sur Steam. Si vous n'avez pas encore sauté le pas, vous pouvez vous offrir un Oculus Quest 2 chez Boulanger, la Fnac, Darty ou Amazon pour 349,99 €.