Tetris Effect : la grosse mise à jour Connected datée sur PC, PS4 et Oculus Quest, du cross-play pour tout le monde

Tetris Effect fait sensation depuis quelques années déjà sur PC, PS4 et Oculus Quest, et il a eu droit l'année dernière à une version Connected avec davantage de contenu sur Xbox One, Xbox Series X|S et PC sous Windows 10. Une édition ultime qui était attendue sur les premières plateformes par de nombreux joueurs.

Cette semaine, Enhanced Games a enfin donné des nouvelles de cette version, et il annonce que Tetris Effect: Connected sera lancé le 18 août 2021 sur PC (Epic Games Store), Oculus Quest et PlayStation 4 via une mise à jour gratuite si vous avez déjà le jeu de base. Sur ordinateurs, une version Steam sera lancée le même jour, elle sera proposée à -25 % pendant deux semaines avec le Digital Deluxe Downloadable Content inclus de base. Un DLC qui rajoute sept titres de Hydelic, dont Connected (Yours Forever) jusqu'ici réservé aux joueurs ayant précommandé le jeu sur PS4 et l'EGS, des fonds d'écran et des avatars.

Cette mise à jour Connected rajoutera des modes Spectateur, PAL et Slow, du Remote Play sur PS4, un réglage pour privilégier les graphismes ou les performances sur Oculus Quest 2 et une remise à zéro du Skill Rating. Par ailleurs, si vous avez Tetris Effect: Connected sur Xbox One, Xbox Series X|S ou sur PC via le Windows Store, une mise à jour gratuite sera également lancée le 18 août, permettant de profiter du multijoueur en cross-play et s'amuser en ligne avec vos amis sur les autres plateformes. Pour vous plonger dans l'ambiance, vous pouvez retrouver la bande originale de Tetris Effect en double vinyle à 39,99 € sur Amazon.