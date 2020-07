Tetris Effect: Connected, la version ultime annoncée sur Xbox Series X, Xbox One et PC, un DLC multijoueur arrive sur PS4

Tetris Effect est à la fois apprécié des synesthètes, des amoureux de la réalité virtuelle et des fans de Tetris. Il n'est pourtant que jouable sur PS4, PC via l'Epic Games Store et Oculus Quest, empêchant une partie de la communauté d'enchaîner les Decahexatris sur certaines plateformes.

Enhance Games va corriger le titre avec Tetris Effect: Connected, la version ultime qui vient d'être annoncée Xbox Series X, Xbox One et PC sous Windows 10 à l'occasion du Xbox Games Showcase. Elle comprendra tout le contenu de l'original et de nouveaux modes coopératifs et compétififs, en local comme en ligne. Il y aura par exemple Zone Battle, du 1v1 où nous pourrons utiliser la mécanique d'arrêt du temps, ou Connected, où jusqu'à trois joueurs doivent collaborer pour surmonter une série de défis.

Tetris Effect: Connected sortira à la fin d'année 2020, notamment via le Xbox Game Pass, et sera compatible Smart Delivery. Si vous possédez le jeu original, rassurez-vous, un DLC gratuit va apporter toutes ces nouveautés sur PS4, PC via l'Epic Games Store et Oculus Quest, mais pas avant l'été 2021.