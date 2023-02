Tetris Effect: Connected, une mise à jour avec 4 nouveaux modes détaillée en vidéo

La semaine prochaine sortira le PlayStation VR 2 de Sony, et de nombreux jeux en réalité virtuelle vont être portés sur ce casque, malgré l'absence de rétrocompatibilité avec les titres du premier PSVR. Tetris Effect: Connected sera l'un d'eux, et les développeurs lanceront une grosse mise à jour sur toutes les plateformes à cette occasion.

L'éditeur Enhance et les développeurs Monstars, Resonair et Stage Games dévoilent en effet la mise à jour hivernale de Tetris Effect: Connected, qui rajoutera pas moins de quatre modes de jeu. Tout cela est présenté dans une longue vidéo à découvrir ci-dessus, mais voici le résumé des nouveautés :

Classic Score Attack - Une version solo est désormais disponible dans les modes Effect (vitesse de jeu NTSC/PAL incluse) ;

Zone Marathon - Une version du mode Marathon avec la mécanique de Zone.

Purify Mode – Le mode Endless est désormais une option en mode Purify.

– Le mode Endless est désormais une option en mode Purify. Master Mode - Le mode Endless est désormais une option en mode Master.

Par ailleurs, sachez que le titre bénéficiera de retours haptiques améliorés pour la DualSense, le casque PlayStation VR 2 et les manettes PSVR 2 Sense. Cette mise à jour gratuite de Tetris Effect: Connected sera lancée le 22 février prochain sur PS4, PS5, PSVR, PSVR 2, Xbox One, Xbox Series X|S, Switch, Meta Quest et Amazon Luna.

