In Death: Unchained, une grosse mise à jour graphique est disponible sur l’Oculus Quest 2

Déjà disponible sur l’Oculus Quest premier du nom, In Death: Unchained nous fait le plaisir de revenir sur le très récent Oculus Quest 2. Pas question que les deux versions se ressemblent bien entendu, c’est dans cette optique que le studio polonais Superbright vient de déployer un patch assez costaud visant à faire passer l’expérience visuelle à la vitesse supérieure.

Images à l’appui, les développeurs nous en mettent plein la vue avec une distance d’affichage bien plus importante qui permet d’apprécier le monde qui vous entoure. In Death: Unchained fait également le plein de nouveaux effets élégants. Il y a par exemple ces nuages sombres qui font leur apparition aux côtés de ce nouveau brouillard d’ambiance. L’apparition d’îles flottantes mérite d’être soulignée autant que l’amélioration des textures et de la fluidité du jeu.

Superbright a annoncé travailler sur d’autres améliorations graphiques en plus de cette mise à jour. Tout cela se fait en parallèle des DLC gratuits déjà prévus pour la mi-novembre par le studio pour les Oculus Quest 1 et 2.

L’Oculus Quest 2 est en vente sur Amazon à 349,99 €.