Bulletstorm VR : du contenu exclusif et gratuit dévoilé !

Bulletstorm VR devait arriver la semaine prochaine, mais malheureusement, il a été repoussé de quelques semaines et n'arrivera donc pas avant le début d'année prochaine. Il s'agit pour rappel d'un portage en réalité virtuelle du FPS de People Can Fly assuré par Incuvo, à destination de SteamVR, des Meta Quest et du PSVR 2.

Bien évidemment, rien que l'expérience en réalité virtuelle vaudra le coup de redécouvrir les aventures de Grayson Hunt et son équipe, mais les développeurs veulent aller encore plus loin. Les studios annoncent aujourd'hui du contenu inédit et exclusif à Bulletstorm VR. Les joueurs pourront ainsi incarner Trishka Novak dans deux niveaux conçus spécialement pour ce portage en réalité virtuelle et trancher leurs ennemis grâce à des Energy Blades, de quoi faire un massacre encore plus sanglant avec les armes à feu.

La date de sortie de Bulletstorm VR est pour rappel fixée au 18 janvier 2024 sur SteamVR, Meta Quest et PSVR 2. Vous pouvez retrouver le PlayStation VR 2 à partir de 599 € sur Amazon, Cdiscount et la Fnac.