Microsoft Flight Simulator : version Steam, compatibilité VR et TrackIR pour cette année, et petit point sur le contenu post-lancement

Mine de rien, Microsoft Flight Simulator est l'un des jeux les plus attendus de cette année, et pas forcément que chez les puristes des simulateurs de vol. L'ambitieux titre d'Asobo Studio à une telle prestance graphique que même les quidams ont commencé à s'y intéresser. Et ils sauront bientôt s'ils ont eu raison de précommander leur exemplaire, car la date de sortie est fixée au 18 août sur PC et Xbox One. Bonne nouvelle : sur PC, en plus de l'édition Windows 10 disponible via le Microsoft Store, il sera tout bonnement possible de passer par Steam pour acheter son exemplaire !



Les développeurs ont en revanche encore quelques surprises pour les fans, pour le lancement et au-delà. Ils annoncent aujourd'hui que MSF sera compatible TrackIR dès sa sortie, ce petit capteur vidéo permettant pour rappel de détecter nos mouvements de tête pour mieux simuler notre champ de vision. Encore mieux, il sera jouable en réalité virtuelle à partir de l'automne 2020 ! La fonctionnalité sera dans un premier temps réservée aux possesseurs du HP Reverb G2, mais pourrait s'étendre à d'autres appareils. Asobo termine son laïus du jour en rappelant que des périphériques supportés additionnels, des packs de contenus à thème, des ajustements du monde gratuits et plus d’éléments encore sont prévus pour la suite.

Depuis l’annonce de Microsoft Flight Simulator en juin 2019, l’équipe de développement n’a eu de cesse d’écouter la communauté. Parmi les fonctionnalités que vous avez été nombreuses et nombreux à nous demander, la compatibilité avec la VR et le TrackIR figuraient en bonne position. Nous sommes ravis de vous annoncer aujourd’hui que le jeu sera compatible avec le TrackIR dès sa sortie et qu’il sera rendu compatible avec la VR plus tard dans l’année, lorsque le HP Reverb G2 sera disponible. TrackIR Le TrackIR suit les mouvements de votre tête pour contrôler la caméra, avec son système six degree of freedom (6DOF), pour une expérience de simulation ultra-immersive. Grâce au TrackIR, vous pourrez utiliser toute sorte de périphériques supplémentaires tout en profitant de Microsoft Flight Simulator en 4K HDR, sans souris, le tout avec une latence réduite. HP Reverb G2 Le HP Reverb G2, bientôt disponible, a été créé par HP en collaboration avec Microsoft et Valve. Il propose un affichage lumineux, en haute résolution, un son immersif et suit vos mouvements parfaitement. L’idéal pour profiter des graphismes incroyables et du paysage sonore en trois dimensions de Microsoft Flight Simulator. Le HP Reverb G2 sera disponible plus tard à l’automne et la VR arrivera lors d’une mise à jour gratuite pour tous les joueurs de Microsoft Flight Simulator. Nous ne nous arrêterons pas au TrackIR et à la VR. Nous continuons à travailler avec des partenaires tels que Honeycomb Aeronautical, Logitech G, Thrustmaster, Virtual Fly et d’autres fabricants pour améliorer l’expérience Microsoft Flight Simulator. Le jeu sera par exemple compatible avec le Bravo Throttle Quadrant de Honeycomb, le TCA Sidestick et les périphériques Quadrant Airbus de Thrustmaster. Nous nous engageons également à assurer la compatibilité avec les périphériques et les home cockpits existants, grâce à notre version mise à jour de SimConnect. Les Xbox Game Studios et Asobo Studio sont dévoués à leur communauté et les améliorations décrites aujourd’hui ne sont que les premières. Soyez sûrs que nous continuerons à soutenir Microsoft Flight Simulator. Les mises à jour seront nombreuses et proposeront par exemple des packs de contenus à thème, des ajustements du monde gratuits et plus d’éléments encore. Nous vous en dirons plus dans les mois qui viennent. Mise à jour gratuites du monde de Microsoft Flight Simulator Microsoft Flight Simulator s’impose comme le précurseur d’une nouvelle ère de simulateurs de vol construits autour de bases de données. Ces données qui génèrent le monde du titre s’enrichiront de jour en jour : les joueuses et les joueurs peuvent s’attendre à voir leur simulateur évoluer au fil du temps, grâce à notre partenariat avec Bing et au machine-learning. L’avenir de Microsoft Flight Simulator s’annonce intense, mais, dès la sortie du titre, vous pourrez profiter d’avions à haut niveau de détail, de notre nouveau système de checklist, du trafic aérien et de la météo reproduits en temps réel, de notre modélisation aérodynamique ainsi que de toutes les fonctionnalités déjà décrites lors de l’annonce de la date de sortie du titre, le tout dans un monde magnifique. Que vous débutiez dans le monde de la simulation ou que vous soyez un professionnel de l’aviation, les cieux vous appellent dans Microsoft Flight Simulator.

Microsoft Flight Simulator est disponible à partir de 69,99 € chez Amazon, y compris en version physique avec 10 DVD.