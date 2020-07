Microsoft Flight Simulator : détails des trois éditions, leurs prix et une date de sortie annoncée sur PC et Xbox Game Pass

Ça y est ! Une date de sortie pour le nouveau Microsoft Flight Simulator vient d'être annoncée. 14 ans après la sortie du dernier opus, Flight Simulator X, de nombreux points ont été améliorés. Plus d'avions, de plus beaux décors et bien plus encore. Microsoft a rarement déçu les joueurs avec sa licence de simulation phare, espérons que ce soit encore le cas avec cette nouvelle production.

Côté nouveautés, le studio vise haut avec un monde plus vivant et plus réaliste que jamais : nous aurons droit à une météo dynamique, des cycles jour/nuit revisités, une gestion du trafic routier en tant réel, des animaux se déplaçant dans des décors luxuriants composés de plus de deux milliards d'arbres, montagnes, rivières et de plus d'un milliard de bâtiments.

Il sera possible de piloter plus de 20 appareils différents comprenant chacun plus de 1 000 surfaces de modélisation aérodynamique afin de vivre une expérience plus réelle que jamais. Si les véhicules ont été revisités, les règles l'ont aussi été avec un nouveau système de checklist permettant aux joueurs débutants comme confirmés d'avoir une expérience qui leur correspond. La météo dynamique et les cycles jour/nuit ne changeront pas uniquement l'aspect graphique du jeu, mais influeront également sur le pilotage en prenant en compte de divers paramètres tels que le vent, la température, l'humidité ou encore la pluie. Microsoft Flight Simulator sera disponible en trois éditions :

Microsoft Flight Simulator Standard (69,99 €) comprend 20 avions disposant chacun de leur propre manière de voler et 30 aéroports travaillés à la main. Cette édition sera disponible dès le jour de son lancement dans le Xbox Game Pass pour PC (bêta).

Microsoft Flight Simulator Deluxe (89,99 €) comprend l’intégralité du contenu de l’édition standard et y ajoute 5 avions et 5 aéroports internationaux supplémentaires. Microsoft Flight Simulator Premium Deluxe (119,99€) comprend l’intégralité du contenu de l’édition Deluxe et y ajoute 5 avions et 5 aéroports internationaux supplémentaires.

La date de sortie de Microsoft Flight Simulator est fixée au 18 août 2020. Il est par ailleurs possible de précommander le jeu sur PC Windows 10 dès maintenant et même de le préinstaller si vous êtes membre du Xbox Game Pass pour PC. En attendant, pour vous y préparer, vous pouvez acheter un système de manche et son bloc de gaz Logitech G Saitek Pro Flight Yoke à 159 € sur Amazon.fr.